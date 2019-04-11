"Ливерпуль" может заключить рекордную для АПЛ сделку с Nike

Известный американский бренд Nike может стать новым техническим спонсором "Ливерпуля".

По сведениям ESPN, стоимость сделки должна превысить соглашение "Манчестер Юнайтед" с adidas, которое составляет 870 миллионов евро. Таким образом, эта сделка станет самой крупной в истории АПЛ.

Напомним, что сейчас мерсисайдцы получают 52 миллиона в год от New Balance, однако контракт между ними истекает летом 2020 года.

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