"Ливерпуль" может заменить Коутиньо Алехандро Гомесом

"Ливерпуль" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Аталанты" Алехандро Гомесу, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Мерсисайдцы рассматривают кандидатуру хавбека в качестве возможной замены ушедшему в "Барселону" Филиппе Коутиньо.

В этом сезоне 29-летний Гомес провел за "Аталанту" 25 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.

Не пропустите: "Ливерпуль" хочет купить Обамеянга. | http://soccernews.ru