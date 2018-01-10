"Ливерпуль" может заменить Коутиньо Алехандро Гомесом

Теги ливерпульаталантаалехандро гомес

"Ливерпуль" может заменить Коутиньо Алехандро Гомесом

"Ливерпуль" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Аталанты" Алехандро Гомесу, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Мерсисайдцы рассматривают кандидатуру хавбека в качестве возможной замены ушедшему в "Барселону" Филиппе Коутиньо.

В этом сезоне 29-летний Гомес провел за "Аталанту" 25 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.

Не пропустите: "Ливерпуль" хочет купить Обамеянга. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов