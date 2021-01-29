"Ливерпуль" может заменить Вейналдума чемпионом Евро-2016

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"Ливерпуль" может заменить Вейналдума чемпионом Евро-2016

"Ливерпуль" нацелился на полузащитника "Лилля" Ренату Санчеша, утверждает Anfield Watch.

По информации источника, 23-летний португалец, выигрывавший со сборной Евро-2016, может заменить в составе "красных" Джорджиньо Вейналдума, у которого летом истекает контракт с клубом.

Рыночная стоимость хавбека "догов" оценивается в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Санчеш сыграл за "Лилль" 12 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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