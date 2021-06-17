"Ливерпуль" может заменить Вейналдума хавбеком "Хоффенхайма"

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"Ливерпуль" может заменить Вейналдума хавбеком "Хоффенхайма"

Фото инстаграм Кристофа Баумгартнера

"Ливерпуль" нацелился на полузащитника "Хоффенхайма" Кристофа Баумгартнера, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, "красные" видят в австрийце возможную замену для ушедшего в ПСЖ Джорджиньо Вейналдума.

Рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне Баумгартнер сыграл за "Хоффенхайм" 41 матч, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с дублером Алиссона. | http://soccernews.ru
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