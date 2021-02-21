"Ливерпуль" может заплатить более 45 миллионов евро за защитника "Брайтона"

"Ливерпуль" проявляет интерес к центральному защитнику "Брайтона" Бену Уайту, сообщает Football Insider.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него 45 миллионов евро. Впрочем, трансфер возможен лишь в том случае, если в "Ливерпуле" не сумеет заиграть турецкий защитник Озан Кабак, который пришел в клуб в январе.

23-летний Уайт в нынешнем сезоне провел за "Брайтон" 26 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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