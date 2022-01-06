"Ливерпуль" может заплатить более 70 миллионов за лидера "Порту"
Фото: инстаграм Диаса/Автор неизвестен
Колумбийский вингер "Порту" Луис Диас близок перейти в один из грандов английской премьер-лиги, сообщает журналист Caracol Radio Сезара Аугусто Лондоньо.
По информации источника, лидер "драконов" станет футболистом "Ливерпуля". Сумма трансфера составит 60 миллионов фунтов, что равняется 71,7 миллионам евро.
На игрока также претендует "Ньюкасл".
Ранее сообщалось, что отступные, которые прописанные в контракте колумбийского футболиста равняются 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Диас забил 12 голов в 15 матчах в чемпионате Португалии.
Также не пропустите: "Лацио" вырвал ничью у "Эмполи" в Серии А. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Черчесов обратился к футболистам "Ференцвароша"
-
Агент Медины подтвердил переход игрока в ЦСКА
-
Экс-тренер "РБ Лейпцига" отказал "Краснодару"
-
"Дженоа" Шевченко сыграл вничью с "Сассуоло"
-
Количество футболистов "Манчестер Юнайтед", недовольных Рангником, растет
-
"Ливерпуль" может продать защитника в "Уотфорд"
-
"Лацио" может подписать форварда "Ливерпуля"
-
Еще один матч "Арсенала" перенесли из-за коронавируса
-
Марсьяль может перейти в "Барселону"
-
"Краснодар" рассматривает Фонсеку и Ди Франческо на замену Гончаренко
-
"Ливерпуль" может заплатить более 70 миллионов за лидера "Порту"
-
"Верона" обыграла "Специю" в Серии А
-
"Лацио" вырвал ничью у "Эмполи" в Серии А
-
Сразу четыре основных игрока "Реала" вернулись после травм и коронавируса
-
Эд Вудворд покинет "Манчестер Юнайтед" 1 февраля. Стала известна его замена
-
"Краснодар" сделал предложение экс-тренеру "Лейпцига"
-
Джеррард высказался о возможном подписании Коутиньо в "Астон Виллу"
-
1
Эвра обратился к футболистам "Манчестер Юнайтед"
-
Марсело высказался об игре за "Реал Мадрид"
-
Влахович мечтает играть в Ла Лиге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18