"Ливерпуль" может заплатить более 70 миллионов за лидера "Порту"

Фото: инстаграм Диаса/Автор неизвестен

Колумбийский вингер "Порту" Луис Диас близок перейти в один из грандов английской премьер-лиги, сообщает журналист Caracol Radio Сезара Аугусто Лондоньо.

По информации источника, лидер "драконов" станет футболистом "Ливерпуля". Сумма трансфера составит 60 миллионов фунтов, что равняется 71,7 миллионам евро.

На игрока также претендует "Ньюкасл".

Ранее сообщалось, что отступные, которые прописанные в контракте колумбийского футболиста равняются 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Диас забил 12 голов в 15 матчах в чемпионате Португалии.

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