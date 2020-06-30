"Ливерпуль" может заплатить почти 40 миллионов евро за защитника "Брайтона"

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"Ливерпуль" может заплатить почти 40 миллионов евро за защитника "Брайтона"

"Ливерпуль" нацелился на центрального защитника "Брайтона" Бена Уайта, сообщает Football Insider.

По сведениям издания, 22-летний футболист может оказаться на "Энфилде" уже этим летом. Сумма возможной сделки оценивается в 38,3 миллиона евро.

Интерес к перспективному англичанину также проявляют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Лестер".

С 2019 года Уайт играет в "Лидсе" на правах аренды, в его активе 2 ассиста в 42 матчах.

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