"Ливерпуль" может затребовать включить в сделку по Коутиньо одного из хавбеков "Барселоны"

Английский "Ливерпуль" может затребовать включить в сделку по своему полузащитнику Филиппе Коутиньо одного из игроков каталонской "Барселоны".

Как информирует El Mundo Deportivo, главный тренер "красных" Юрген Клопп вполне был бы не против поработать с хавбеками "сине-гранатовых" Андре Гомешем и Рафиньей Алькантарой. Поэтому не исключен вариант, при котором "Ливерпуль" может затребовать включить кого-то из них в сделку по бразильцу.

Напомним, "Ливерпуль" определился с заменой для Коутиньо. | soccernews.ru