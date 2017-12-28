"Ливерпуль" на месяц потерял Хендерсона



Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон выбыл из строя из-за травмы, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия и он пропустит около месяца. Эту травму хавбек получил травму в матче 19-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (3:3).

Таким образом, Хендерсон пропустит матчи с "Эвертоном" в Кубке Англии, а также Премьер-лиги с "Лестером, "Бернли", "Манчестер Сити", "Суонси" и "Хаддерсфилдом".

В этом сезоне 27-летний Хендерсон провел за "Ливерпуль 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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