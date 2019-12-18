"Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу над "Монтеррей" и вышел в финал клубного чемпионата мира

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"Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу над "Монтеррей" и вышел в финал клубного чемпионата мира

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира "Ливерпуль" переиграл мексиканский "Монтеррей".

Таким образом, в финале турнира, который состоится 21 декабря, мерсисайдцы сыграют против "Фламенго".

"Монтеррей" - "Ливерпуль" 1:2

Голы: Кейта, 11 - 0:1, Фунес Мори, 14 - 1:1, Фирмино, 90 - 1:2

"Монтеррей": Бароверо, Медина, Санчес, Монтес (Лайюн, 79), Ванджони, Ортис, Писарро (Гонсалес, 90), Гальярдо, Фунес Мори, Пабон (Меса, 82), Родригес.

"Ливерпуль": Алиссон, Хендерсон, Робертсон, Гомес, Лаллана, Милнер (Александер-Арнолд, 75), Окслейд-Чемберлен, Кейта, Шакири (Мане, 68), Салах, Ориги (Фирмино, 85).

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