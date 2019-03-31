"Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу над "Тоттенхэмом" и переместился на 1 место в АПЛ

Несколько минут назад в Ливерпуле завершился центральный матч 32 тура английской Премьер-лиги, в котором местная банда Юргена Клоппа, которая усердно бьется за чемпионство, принимала "Тоттенхэм", бьющейся за зону Лиги Чемпионов. Предматчевые расклады были таковы, что прямые конкуренты обеих клубов одержали победы в предыдущих матчах тура. "Манчестер Юнайтед" и "Челси" минимально выиграли у "Уотфорда" и "Кардиффа" соответственно, и максимально приблизились к "шпорам", а "Манчестер Сити" ожидаемо не оставил шансов "Фулхэму", отодвинув "Ливерпуль" на второе место. Если говорить конкретно об этой паре, то "Тоттенхэм" довольно слабо проявляет себя на "Энфилде" не просто "в последнее время", а в последних 24 матчах. За это время "шпоры" увезли с Ливерпуля всего одну победу при 15 поражениях и 8 ничьих. Подобное "достижение" – далеко не удивительное, так как "красные" не проигрывают на своем стадионе уже 36 игр кряду, и это третий показатель за всю историю АПЛ. До рекордной серии "Челси" – 86 матчей – пока очень далеко, а вот 37 встреч "Манчестер Сити", как считалось, вполне могут быть побиты.

В начале матча "Тоттенхэм" смотрелся более интересно в плане мысли и постоянно ловил "Ливерпуль" на низком темпе. Подопечные Клоппа не форсировали события и старались выманить "шпор" на чужую половину поля. Атакующая игра тоже было довольно простой: прорыв, пас на Робертсона, навес. И как только "красные" прибавили в скорости, эта простая комбинация сработала. На 15 минуте шотландский левый защитник получил игровой снаряд на фланге и мгновенно выполнил навес прямо в центр штрафной, а Роберто Фирмино нашел пространство между двумя защитниками и без сопротивления ударил головой – 1:0, хозяева повели. В первом тайме "Ливерпуль" имел еще один реальный шанс забить. На 37 минуте Садио Мане получил мяч на границе штрафной и обводящим ударом пытался положить его в дальний угол. Льорис даже не шелохнулся, но сенегальскому вингеру не хватило несколько десятков сантиметров, чтобы удвоить счет. Что касается "Тоттенхэма", то подопечные Почеттино отмалчивались в первом тайма. Их атаки заканчивались либо перехватами от защитников, либо безадресными навесами. Опасность таил разве что дальний удар Дели Алли на 33 минуте матча, но игровой снаряд полетел над перекладиной.

Во втором тайме произошла некоторая метаморфоза, которая в быту имеет название "все наоборот". Начало второй половины встречи осталось за "Ливерпулем", в том числе Ван Дейк имел очень хороший шанс, чтобы отправить мяч в сетку после подачи с углового, но первый голевой момент создали "шпоры". На 56 минуте Харри Кейн нанес сильный удар по воротам Алиссона с острого угла. Бразильский голкипер отбил игровой снаряд, но перевел его точно в ноги Эриксона, которому, казалось, уже никто не мешал сыграть первым касанием на добивании, но в последний момент Робертсон прыгнул под мяч и заблокировал голевой выстрел датчанина. "Красные" почувствовали запах крови и отошли немного назад, но при этом все равно могли удваивать счет. Дважды это мог сделать Салах. На 60 и 69 минутах египтянин дважды пробивал с выгодных позиций, но в первом случае Мохаммед просто погорячился, ведь параллельным курсом в штрафную забегал Мане, и передача могла закончится куда опасней, чем удар в ноги соперников. Во втором случае египтянин попробовал пробить с дальней дистанции, освободившись от опеки защитников, но, как в случае с Алли в первом тайме, игровой снаряд пролетел в нескольких десятках сантиметров от перекладины.

Игра без центра поля привела к тому, что счет в конце концов выровнялся. На 70 минуте "шпоры" быстро разыграли штрафной в центре поля длинной передачей на правый фланг, Трипьер оказался первым на мяче и покатил "ядро" в штрафную на Эриксена. Датчанин оценил ситуацию и решил продлить полет мяча дальше, на линию вратарской, где Лукас Моура проскочил двух защитников и расстрелял Алиссона – 1:1. Казалось, что этот эпизод окончательно раскроет игру и мы увидим еще хотя бы 1 мяч, но в итоге гол приглушил игру. Почеттино выпустил еще одного защитника, и наблюдал, как его подопечные не довели до ума три перспективные контратаки, а у "Ливерпуля" просто не хватило атакующей скамейки, чтобы действительно задавить соперника. Казалось, что игра придут к ничьей, но в итоге "красные" все же спасли себя и чемпионскую гонку. На 90 минуте подача с углового закончилась выносом, который привел к второй результативной волне. Мохаммед Салах откликнулся на подачу на дальнюю штангу, пробил по воротам, Льорис смог парировать мяч, но тот предательски угодил в ногу Тоби Алдервейрелду и пересек линию ворот – 2:1.

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" – 2:1

Голы: Фирмино, 16 – 1:0; Лукас, 70 – 1:1; Алдервейрелд, 90 (автогол) – 2:1.

"Ливерпуль": Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Милнер (Фабиньо, 77), Хендерсон (Ориги, 77), Вейналдум – Мане, Салах (Ловрен, 90+3), Фирмино.

"Тоттенхэм": Льорис – Алдервейрелд, Вертонген, Санчес (Сон, 69) – Сиссоко – Трипьер, Эриксен (Льоренте, 90+1), Алли, Роуз – Моура (Дэвис, 82), Кейн.