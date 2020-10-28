"Ливерпуль" на своем поле обыграл "Мидтьюлланн" в Лиге Чемпионов

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"Ливерпуль" на своем поле обыграл "Мидтьюлланн" в Лиге Чемпионов

"Ливерпуль" в домашнем матче обыграл "Мидтьюлланн" во 2-м туре группового турнира Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" - "Мидтьюлланн" - 2:0 (0:0)

Голы: Жота, 55 - 1:0, Салах, 90+3 (с пенальти) - 2:0.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Милнер, Хендерсон (Вайналдум, 46), Фабинью (Р.Уильямс, 30), Шачири, Ориги (Мане, 60), Минамино (Салах, 61), Жота (Роберту Фирмину, 81).

"Мидтьюлланн": Андерсен, Святченко, Шольц, Андерссон, Паулинью, Оньека, Каюсте (Краев, 81), Систо (Эвандер, 72), Мабиль (Андерсон, 66), Дрейер, Каба (Пфайффер, 81).

В следующем туре "Аталанта" сыграет с "Ливерпулем", "Аякс" встретится с "Митьюлландом". 

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