"Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели

Редакция Soccernews предлагает оглянуться на ушедшую игровую неделю и вспомнить ее главные события. Сегодня начнем с Испании.

Антуан Гризманн успешно скопировал Месси и Леброна, показав, что на "Камп Ноу" еще один супергерой. Антуан с линии штрафной аккуратно отправил мяч под дальнюю штангу ворот "Бетиса". "Я видел, как Лео делает такое на тренировке. Решил скопировать", – объясняет француз. Этот гол стал вторым в матче для Гризманна, который лишил "Барселону" проблем и подарил хорошее настроение травмированным Месси и Суаресу. Лидеры команды с детьми сидели на трибунах и радовались – "Барса" может побеждать без них. Ну а на эффектное празднование с конфетти "маленького принца" вдохновил ЛеБрон. В итоге каталонцы одержали первую победу в сезоне и на данном этапе дела кажутся не столь гнусными, как после первого тура.

Шла 88-я минута матч... Игрок "Вальядолида" выбежал на свидание с Куртуа и аккуратно пробил ему между ног, вырвав ничью на "Саньяго Бернабеу" (1:1). Это был Гвардиола. Правда, не лысый, не гений и не Пеп. Обычно именно в таком стиле начинаются сказки, однако для мадридского "Реала" сказки закончились еще полтора года назад. Шестью минутами ранее Бензема красиво забил, казалось, победный гол Мадрида, но удержать нужный результат так и не удалось. Не сказать, что королевский клуб играет совсем плохо, но пока определенно непонятно куда были вложены 300 млн евро этим летом. По факту, Зидан не особо спешит менять состав.

This image of Valladolid’s late equaliser against Real Madrid pic.twitter.com/Zw9Y2iw4P0

"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" (3:1) и единолично возглавил турнирную таблицу английского первенства ("Манчестер Сити", напомним, сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в прошлом туре и отстает от "красных" на 2 балла). Игра не была равной – "мерсисайдцы" выглядели значительно лучше. Наиболее показательным было противостояние Мохаммеда Салаха и Давида Луиса, в котором египтянин уничтожил соперника. Тренер создал для Мо максимально комфортные условия, а тот их трансформировал в дубль. Луиса наоборот бросили на произвол судьбы, а он ничего не сумел сделать. "Микрофон" Клоппа качественнее передал его мысли, чем "микрофон" Эмери.

Поединок против "Борнмута" (победа 1:3) стал знаковым для лидеров "Манчестер Сити": Давид Силва провел 400-й матч за клуб, Серхио Агуэро забил 400-й гол в карьере, а Кевин де Брюйне быстрее всех в истории АПЛ оформил 50 ассистов. В остальном – дежурная победа "горожан". "Вишни" пытались сопротивляться и даже организовали прекрасный гол со штрафного, но, чтобы обыграть "Сити", этого оказалось мало.

"Красные дьяволы" из Манчестера в третьем туре подряд получают право на пенальти, но два из них были пробиты абсолютно бездарно. Рэшфорд перехватил эстафету у Погба и встряхнул стойку ворот "Кристал Пэлэс". Промахи с точки стоили команде очков – "Юнайтед" дома проиграли "орлам" (1:2). Закрадывается мысль, что это не случайность, а проблемы с психологией. Прицел у "красных" сбился не только с пенальти, ведь с 22-х ударов против "Кристал Пэлэс" всего 3 полетели в створ. "Красные" явно не взобрались на тот уровень, который от них ожидали.

Позорным поступком отличился Дрис Мертенс – он нагло "нарисовал" пенальти в матче против "Фиорентины" (3:4 в пользу Неаполя). Однако линчевать нужно не его, а всю бригаду арбитров. Главный судья, стоя в нескольких метрах от эпизода, увидел нарушение, а ассистент VAR подтвердил правильность решения, а не посоветовав главном посмотреть повтор. Рефери явно симпатизировали "Наполи", иначе нельзя объяснить еще один странный эпизод. Хюсай руками и коленом на линии своей штрафной прямо перед судьей завалил на газон Рибери, но итог аналогичный – ни одного нарушения. В целом матч получился довольно огненным, но результат очень даже закономерный.

Round 1: same game, different outcome. Clear foul on Ribery, no PK. pic.twitter.com/yYOlgD8WHW