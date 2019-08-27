"Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели

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"Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели

Редакция Soccernews предлагает оглянуться на ушедшую игровую неделю и вспомнить ее главные события. Сегодня начнем с Испании.

Антуан Гризманн успешно скопировал Месси и Леброна, показав, что на "Камп Ноу" еще один супергерой. Антуан с линии штрафной аккуратно отправил мяч под дальнюю штангу ворот "Бетиса". "Я видел, как Лео делает такое на тренировке. Решил скопировать", – объясняет француз. Этот гол стал вторым в матче для Гризманна, который лишил "Барселону" проблем и подарил хорошее настроение травмированным Месси и Суаресу. Лидеры команды с детьми сидели на трибунах и радовались – "Барса" может побеждать без них. Ну а на эффектное празднование с конфетти "маленького принца" вдохновил ЛеБрон. В итоге каталонцы одержали первую победу в сезоне и на данном этапе дела кажутся не столь гнусными, как после первого тура.

Шла 88-я минута матч... Игрок "Вальядолида" выбежал на свидание с Куртуа и аккуратно пробил ему между ног, вырвав ничью на "Саньяго Бернабеу" (1:1). Это был Гвардиола. Правда, не лысый, не гений и не Пеп. Обычно именно в таком стиле начинаются сказки, однако для мадридского "Реала" сказки закончились еще полтора года назад. Шестью минутами ранее Бензема красиво забил, казалось, победный гол Мадрида, но удержать нужный результат так и не удалось. Не сказать, что королевский клуб играет совсем плохо, но пока определенно непонятно куда были вложены 300 млн евро этим летом. По факту, Зидан не особо спешит менять состав.

"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" (3:1) и единолично возглавил турнирную таблицу английского первенства ("Манчестер Сити", напомним, сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в прошлом туре и отстает от "красных" на 2 балла). Игра не была равной – "мерсисайдцы" выглядели значительно лучше. Наиболее показательным было противостояние Мохаммеда Салаха и Давида Луиса, в котором египтянин уничтожил соперника. Тренер создал для Мо максимально комфортные условия, а тот их трансформировал в дубль. Луиса наоборот бросили на произвол судьбы, а он ничего не сумел сделать. "Микрофон" Клоппа качественнее передал его мысли, чем "микрофон" Эмери.

Поединок против "Борнмута" (победа 1:3) стал знаковым для лидеров "Манчестер Сити": Давид Силва провел 400-й матч за клуб, Серхио Агуэро забил 400-й гол в карьере, а Кевин де Брюйне быстрее всех в истории АПЛ оформил 50 ассистов. В остальном – дежурная победа "горожан". "Вишни" пытались сопротивляться и даже организовали прекрасный гол со штрафного, но, чтобы обыграть "Сити", этого оказалось мало.

"Красные дьяволы" из Манчестера в третьем туре подряд получают право на пенальти, но два из них были пробиты абсолютно бездарно. Рэшфорд перехватил эстафету у Погба и встряхнул стойку ворот "Кристал Пэлэс". Промахи с точки стоили команде очков – "Юнайтед" дома проиграли "орлам" (1:2). Закрадывается мысль, что это не случайность, а проблемы с психологией. Прицел у "красных" сбился не только с пенальти, ведь с 22-х ударов против "Кристал Пэлэс" всего 3 полетели в створ. "Красные" явно не взобрались на тот уровень, который от них ожидали.

Позорным поступком отличился Дрис Мертенс – он нагло "нарисовал" пенальти в матче против "Фиорентины" (3:4 в пользу Неаполя). Однако линчевать нужно не его, а всю бригаду арбитров. Главный судья, стоя в нескольких метрах от эпизода, увидел нарушение, а ассистент VAR подтвердил правильность решения, а не посоветовав главном посмотреть повтор. Рефери явно симпатизировали "Наполи", иначе нельзя объяснить еще один странный эпизод. Хюсай руками и коленом на линии своей штрафной прямо перед судьей завалил на газон Рибери, но итог аналогичный – ни одного нарушения. В целом матч получился довольно огненным, но результат очень даже закономерный.

Парижане разнесли во втором тайме "Тулузу" (4:0) в рамках Лиги 1, Шупо-Мотинг забил классный гол, но за 3 балла пришлось очень дорого заплатить. Уже на старте встречи травмировался Кавани, перед перерывом проблемы со здоровьем возникли у Диалло, а во второй половине встречи повреждение получил Мбаппе. Все 3 замены Тухеля были вынужденными, лазарет ПСЖ уже переполнен: Дракслер, Керер, Эррера, а Неймар пока не определится с будущим.

20-я минута – образцовое выполнение пенальти, 50-я минута – фантастический удар со штрафного в "девятку", 75-я минута – мастерское завершения контратаки. Роберт Левандовски хет-триком принес "Баварии" победу над Шальке (0: 3) и забил 7 из 8 голов команды в этом сезоне (с учетом Кубка Германии). "Он невероятный, просто мировой класс. Как он работает на тренировках, фантастика", – восхищается поляком Коутиньо. Но фишка матча была не в этом: судья не поставил пенальти в ворота Нойера за игру рукой от баварцев, после чего "Шальке" запостил в Twitter грандиозный кадр. Гении фотошопа!

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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