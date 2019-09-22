"Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси", "Арсенал" в меньшинстве вырвал победу над "Астон Виллой"

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"Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси", "Арсенал" в меньшинстве вырвал победу над "Астон Виллой"

В рамках 6-го тура АПЛ "Челси" проиграл "Ливерпулю", а "Арсенал" одолел "Астон Виллу".

По итогам тура, "Ливерпуль" (18 очков) возглавляет турнирную таблицу, "Арсенал" (11) занимает 4-е место, "Челси" (8) - 11-е место, а "Астон Вилла" (4) - 18-е.

"Челси" - "Ливерпуль" 1:2

Голы: Александер-Арнолд, 14 - 0:1, Фирмино, 30 - 0:2, Канте, 71 - 1:2

"Челси": Аррисабалага, Томори, Эмерсон (Алонсо, 15), Кристенсен (Зума, 42), Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Маунт, Жоржиньо, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 77).

"Ливерпуль": Адриан, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон (Лаллана, 84), Вейналдум, Фабиньо, Мане (Милнер, 71), Фирмино, Салах.  


"Арсенал" - "Астон Вилла" 3:2

Голы: Макгинн, 20 - 0:1, Пепе (пен), 59 - 1:1, Уэсли, 60 - 1:2, Чемберс, 81 - 2:2, Обамеянг, 84 - 3:2

"Арсенал": Лено, Колашинац, Папастатопулос, Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз, Себальос (Торрейра, 72), Джака (Уиллок, 72), Гендузи, Пепе, Обамеянг, Сака (Чемберс, 46).

"Астон Вилла": Хитон, Энгельс, Мингз, Гильбер, Тэйлор, Грилиш, Макгинн, Эль-Гази (Лэнсбери, 86), Накамба (Хурихэйн, 85), Трезеге (Аль-Мухаммади, 68), Уэсли.

Удаление: Мэйтленд-Найлз (41).

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