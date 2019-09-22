"Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси", "Арсенал" в меньшинстве вырвал победу над "Астон Виллой"
В рамках 6-го тура АПЛ "Челси" проиграл "Ливерпулю", а "Арсенал" одолел "Астон Виллу".
По итогам тура, "Ливерпуль" (18 очков) возглавляет турнирную таблицу, "Арсенал" (11) занимает 4-е место, "Челси" (8) - 11-е место, а "Астон Вилла" (4) - 18-е.
"Челси" - "Ливерпуль" 1:2
Голы: Александер-Арнолд, 14 - 0:1, Фирмино, 30 - 0:2, Канте, 71 - 1:2
"Челси": Аррисабалага, Томори, Эмерсон (Алонсо, 15), Кристенсен (Зума, 42), Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Маунт, Жоржиньо, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 77).
"Ливерпуль": Адриан, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон (Лаллана, 84), Вейналдум, Фабиньо, Мане (Милнер, 71), Фирмино, Салах.
"Арсенал" - "Астон Вилла" 3:2
Голы: Макгинн, 20 - 0:1, Пепе (пен), 59 - 1:1, Уэсли, 60 - 1:2, Чемберс, 81 - 2:2, Обамеянг, 84 - 3:2
"Арсенал": Лено, Колашинац, Папастатопулос, Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз, Себальос (Торрейра, 72), Джака (Уиллок, 72), Гендузи, Пепе, Обамеянг, Сака (Чемберс, 46).
"Астон Вилла": Хитон, Энгельс, Мингз, Гильбер, Тэйлор, Грилиш, Макгинн, Эль-Гази (Лэнсбери, 86), Накамба (Хурихэйн, 85), Трезеге (Аль-Мухаммади, 68), Уэсли.
Удаление: Мэйтленд-Найлз (41).
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|Команда
|М
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|Ливерпуль
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|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
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|Эвертон
|3
|4
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
|4
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|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
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|3
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|Астон Вилла
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|Норвич Сити
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