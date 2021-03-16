"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вулверхэмптон"

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"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вулверхэмптон"

В рамках 28-го тура АПЛ "Ливерпуль" минимально переиграл "Вулверхэмптон".

Благодаря победе мерсисайдцы вышли на шестое место. От топ-4 их отделяет 5 очков.

"Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" 0:1

Гол: Диогу Жота, 45 - 0:1

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Семеду (Гиббс-Уайт, 84), Коуди, Саисс, Траоре, Моутинью, Нету, Рубен Невеш (Дендонкер, 76), Боли, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 70).

"Ливерпуль": Алиссон, Кабак, Филлипс, Александер-Арнолд, Робертсон, Мане, Тиаго Алькантара (Кейта, 67), Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 82), Фабиньо, Салах, Вейналдум (Милнер, 67).

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