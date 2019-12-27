"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер"

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"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер"

В 19-м туре АПЛ "Ливерпуль" в выездном матче разгромил "Лестер".

Мерсисайдцы с 52 очками продолжают лидировать в чемпионате, "лисы" идут вторыми и отстают от лидера на 13 очков.

Стоит отметить, что это 9-я победа "Ливерпуля" в чемпионате кряду, а беспроигрышная серия "красных" в АПЛ длится уже 35 матчей.

"Лестер" - "Ливерпуль" 0:4

Голы: Фирмино, 31 - 0:1, Милнер (пен), 71 - 0:2, Фирмино, 74 - 0:3, Александер-Арнолд, 78 - 0:4

"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Сеюнджю, Рикарду Перейра, Барнс (Олбрайтон, 58), Ндиди, Прат (Перес, 72), Тилеманс, Мэддисон (Чоудури, 76), Варди.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Гомес, Кейта (Милнер, 70), Хендерсон (Лаллана, 82), Вейналдум, Мане, Салах (Ориги, 70), Фирмино.    

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