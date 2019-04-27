"Ливерпуль" набрал рекордное количество очков за сезон в АПЛ

"Ливерпуль" обновил клубный рекорд по числу набранных за сезон очков в чемпионате Англии. Об этом сообщает Gracenote Live.

Ранее мерсисайдцы разгромили "Хаддерсфилд" (5:0). По итогам сезона "Ливерпуль" набрал 91 балл и занял 1 строчку в турнирной таблице АПЛ. Их ближайший преследователь - "Сити" отстает на 2 очка.

С момента основания АПЛ в 1992 году до нынешнего сезона лучшим результатом "Ливерпуля" было 86 очков, набранные в сезоне-2008/09.

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