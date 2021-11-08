"Ливерпуль" нацелился на 16-летнего шотландца

Фото инстаграм Керра Смита

Защитник "Данди Юнайтед" Керр Смит привлёк внимание "Ливерпуля", утверждает The Sun.

По сведениям издания, "красные" поспорят за 16-летнего футболиста с "Манчестер Юнайтед", "Эвертоном" и "Астон Виллой".

Юный шотландец способен сыграть как в центре обороны, так и на флангах. Его рыночная стоимость - 100 тысяч евро.

За основную команду "Данди Юнайтед" Смит уже провёл 11 матчей, результативными действиями не отличался.

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