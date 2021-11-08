"Ливерпуль" нацелился на 16-летнего шотландца

Теги данди юнайтедливерпульманчестер юнайтедэвертонастон виллатрансферы

"Ливерпуль" нацелился на 16-летнего шотландца

Фото инстаграм Керра Смита

Защитник "Данди Юнайтед" Керр Смит привлёк внимание "Ливерпуля", утверждает The Sun.

По сведениям издания, "красные" поспорят за 16-летнего футболиста с "Манчестер Юнайтед", "Эвертоном" и "Астон Виллой".

Юный шотландец способен сыграть как в центре обороны, так и на флангах. Его рыночная стоимость - 100 тысяч евро.

За основную команду "Данди Юнайтед" Смит уже провёл 11 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Клопп хочет видеть в "Ливерпуле" Азара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду и Фернандеш потребовали уволить Сульшера

Роналду и Фернандеш потребовали уволить Сульшера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов