"Ливерпуль" нацелился на Ауара

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"Ливерпуль" нацелился на Ауара

"Ливерпуль" интересуется полузащитником "Лиона" Уссамом Ауаром, утверждает Le10Sport.

По сведениям источника, английский клуб попытается купить игрока летом, так как на его трансфере настаивает лично главный тренер Юрген Клопп. Впрочем, приобрести хавбека будет сложно, так как им интересуются еще несколько европейских клубов.

В нынешнем сезоне 20-летний Ауар провел за "Лион" 42 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2023 года.

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