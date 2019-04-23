"Ливерпуль" нацелился на Ауара
"Ливерпуль" интересуется полузащитником "Лиона" Уссамом Ауаром, утверждает Le10Sport.
По сведениям источника, английский клуб попытается купить игрока летом, так как на его трансфере настаивает лично главный тренер Юрген Клопп. Впрочем, приобрести хавбека будет сложно, так как им интересуются еще несколько европейских клубов.
В нынешнем сезоне 20-летний Ауар провел за "Лион" 42 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Клопп подколол "Манчестер Юнайтед" в преддверии манкунианского дерби. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Арсенал" намерен расстаться с тремя игроками в летнее трансферное окно
-
Адвокат Кокорина: "Завтра в СИЗО приедут двое врачей из "Зенита"
-
По данным экспертов, матерное выражение Пака спровоцировало конфликт с компанией Кокорина
-
Женщина будет судить матч 34-го тура лиги 1 "Амьен" - "Страсбург"
-
Кин продлит контракт с "Ювентусом" на 5 лет
Лента новостей
-
Роналду назвал "Ювентусу" свои трансферные пожелания
-
Футболист "Шинника" мячом сбил птицу в полете во время матча ФНЛ
-
Хавбек "Аталанты" креативно подшутил над Месси
-
"Уэска" обыграла "Эйбар" и ушла с последнего места
-
Де Брюйне выбыл из строя до конца сезона
-
Форвард "Саутгемптона" Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ
-
"Ливерпуль" нацелился на Ауара
-
Сарри сравнил Кубок английской лиги с Лигой чемпионов
-
"Арсенал" намерен расстаться с тремя игроками в летнее трансферное окно
-
Жена Новосельцева: "Отношения с Иваном зависят от его поведения"
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется игроками ПСЖ и "Тоттенхэма"
-
"Бавария" готова заплатить за Кьезу 70 миллионов евро
-
Агент Погба предпочитает, чтобы хавбек перешел в "Ювентус" вместо "Реала"
-
Адвокат Кокорина: "Судя по представленным доказательствам, никакого хулиганства не было"
-
"Ювентус" может купить Коутиньо
-
2
Куртуа этим летом может покинуть "Реал"
-
Адвокат Кокорина: "Завтра в СИЗО приедут двое врачей из "Зенита"
-
"Манчестр Юнайтед" готов взять в аренду Бэйла за 6 миллионов евро
-
Тарделли: "Некоторые игроки "Ювентуса" страдают из-за Роналду"
-
По данным экспертов, матерное выражение Пака спровоцировало конфликт с компанией Кокорина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14