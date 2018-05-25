"Ливерпуль" нацелился на бразильский дуэт из "Лацио"

Теги ливерпульлацио

"Ливерпуль" нацелился на бразильский дуэт из "Лацио"

"Ливерпуль" намерен усилиться двумя футболистами "Лацио".

Как сообщает Tribalfootball, речь идет о защитнике Уоллесе и вингере Фелипе Андерсоне. Отметим, что на Андерсона также претендует "Челси".

В минувшем сезоне Андерсон провел 32 матча, в которых отметился 8 голами и 10 ассистами.

Читайте также: "Ливерпуль" определился с размером своего предложения по Доннарумме. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов