"Ливерпуль" нацелился на бразильский дуэт из "Лацио"

"Ливерпуль" намерен усилиться двумя футболистами "Лацио".

Как сообщает Tribalfootball, речь идет о защитнике Уоллесе и вингере Фелипе Андерсоне. Отметим, что на Андерсона также претендует "Челси".

В минувшем сезоне Андерсон провел 32 матча, в которых отметился 8 голами и 10 ассистами.

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