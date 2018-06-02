"Ливерпуль" нацелился на бразильского вингера

Вингер "Бенфики" Талиска может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Mirror, в услугах бразильца заинтересован "Ливерпуль". Отметим, что последние два сезона Талиска был в аренде в "Бешикташе", однако клуб отказался от возможности выкупа футболиста.

В минувшем сезоне на счету Талиски 20 голов и 10 ассистов в 47 матчах.

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