"Ливерпуль" нацелился на бывшего вингера "Баварии"

"Ливерпуль" нацелился на вингера "Сток Сити" Джердана Шакири, информирует Daily Mirror​.

По сведениям издания, "красные" готовы составить конкуренцию землякам из "Эвертона" и "Роме" в борьбе за 26-летнего швейцарца, трансфер которого оценивается в 14 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Шакири забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за "Сток Сити".

Напомним, Салах признался в любви к "Ливерпулю". | soccernews.ru