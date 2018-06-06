"Ливерпуль" нацелился на бывшего вингера "Баварии"

Теги джердан шакириливерпульсток сити

"Ливерпуль" нацелился на бывшего вингера "Баварии""Ливерпуль" нацелился на вингера "Сток Сити" Джердана Шакири, информирует Daily Mirror​.

По сведениям издания, "красные" готовы составить конкуренцию землякам из "Эвертона" и "Роме" в борьбе за 26-летнего швейцарца, трансфер которого оценивается в 14 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Шакири забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за "Сток Сити".

Напомним, Салах признался в любви к "Ливерпулю". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов