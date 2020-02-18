"Ливерпуль" нацелился на двух игроков "Арсенала"



"Ливерпуль" проявляет интерес сразу к двум игрокам "Арсенала" - нападающему Габриэлу Мартинелли и полузащитнику Букайо Сака, сообщает Football Insider.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб рассматривает вариант с приобретениями обоих футболистов в летнее трансферное окно. Впрочем, сделать это будет непросто, так как "Арсенал" не намерен расставаться с игроками.

В нынешнем сезоне 18-летний Сака провел за "Арсенал" 24 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. На счету 18-летнего Мартинелли 10 забитых мячей и четыре голевых паса в 23 поединках в составе "канониров".

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