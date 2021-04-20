"Ливерпуль" нацелился на форварда "Астон Виллы"

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Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс летом может оказаться в более статусной команде.

По информации Football Insider, усилить атаку 25-летним футболистом хочет "Ливерпуль".

Сообщается, что в стане "красных" впечатлены скоростью форварда бирмингемцев и его нацеленностью на ворота.

В текущем сезоне Уоткинс сыграл за "Астон Виллу" 33 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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