"Ливерпуль" нацелился на форварда "Аякса"

"Ливерпуль" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Аякса" Давиду Нересу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Игра форварда нравится главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро. Также бразилец входит в сферу интересов "Челси", "Арсенала" и "Реала".

В нынешнем сезоне 22-летний Нерес провел за "Аякс" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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