"Ливерпуль" нацелился на форварда "Барселоны"

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"Ливерпуль" нацелился на форварда "Барселоны"

"Ливерпуль" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Барселоны" Малкому, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также им интересуются "Арсенал" и "Тоттенхэм".

21-летний Малком перешел в "Барселону" прошлым летом из "Бордо" за 41 миллион евро. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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