"Ливерпуль" нацелился на форварда "Лилля"

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"Ливерпуль" нацелился на форварда "Лилля"

Форвард "Лилля" Виктор Осимхен попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает Express, на покупке 21-летнего нигерийца настаивает тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.

Соглашение Осимхена с клубом рассчитано до лета 2024 года. Ранее интерес к игроку также проявляли "Тоттенхэм" и "Челси".

В этом сезоне Осимхен провел 24 игры, в которых отметился 13 голами и 4 ассистами.

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