"Ливерпуль" нацелился на форварда ПСЖ

Нападающий ПСЖ Гонсалу Гедеш попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает L’Equipe, мерсиайдцы попытаются перехватить футболиста у "Валенсии", за которую Гедеш выступал на правах аренды в минувшем сезоне.

Отметим, что также на Гедеша претендует "Вулверхэмптон".

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