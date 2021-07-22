"Ливерпуль" нацелился на форварда "Вест Хэма"

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"Ливерпуль" нацелился на форварда "Вест Хэма"

Фото инстаграм Джаррода Боуэна

"Ливерпуль" хочет усилить свой состав нападающим лондонского "Вест Хэма" Джерродом Боуэном.

По информации The Athletic, главный тренер "красных" Юрген Клопп уже дал добро на трансфер 24-летнего футболиста.

Однако сначала клубу нужно избавиться от других форвардов. Сейчас идёт поиск новой команды для Дивока Ориги и Джердана Шакири.

В прошлом сезоне Боуэн сыграл за "Вест Хэм" 40 матчей, забил 8 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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