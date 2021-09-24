"Ливерпуль" нацелился на форварда "Вест Хэма"

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"Ливерпуль" нацелился на форварда "Вест Хэма"

Фото инстаграм Джаррода Боуэна

"Ливерпуль" интересуется нападающим лондонского "Вест Хэма" Джерродом Боуэном, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, "красные" уже пытались заполучить 24-летнего футболиста, предлагая за него 23 миллиона евро.

Несмотря на промежуточную неудачу в переговорах, мерсисайдский клуб планирует бороться за этого игрока в будущем.

Рыночная стоимость английского форварда оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Боуэн сыграл за "Вест Хэм" 7 матчей и сделал 1 ассист.

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