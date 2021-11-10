"Ливерпуль" нацелился на форварда "Вильярреала"
Фото: инстаграм Арно Данжумы/Автор неизвестен
"Ливерпуль" проявляет интерес к голландскому нападающему "Вильярреала" Арно Данжуме Груневелду, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста. "Ливерпуль" хотел купить форварда еще прошлым летом, но тогда борьбу за него выиграл "Вильярреал".
В нынешнем сезоне 24-летний Данжума провел за "Вильярреал" 15 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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