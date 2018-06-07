"Ливерпуль" нацелился на голкипера сборной Германии

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"Ливерпуль" нацелился на голкипера сборной Германии

Вратарь "Байера" Бернд Лено может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Bild, в услугах голкипера заинтересован "Ливерпуль". Ориентировочная стоимость сделки составляет 25 миллионов евро.

Напомним, что Лено также претендуют "Арсенал", "Наполи" и "Рома".

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