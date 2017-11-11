"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Байера"

Хавбек "Байера" Кай Хавертц попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщают английские СМИ, игрок недавно был замечен на тренировочной базе мерсисайдцев, где общался с наставником клуба Юргеном Клоппом.

В текущем сезоне Хавертц провел 8 игр и отметился тремя ассистами.

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