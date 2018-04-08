"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Манчестер Юнайтед"

"Ливерпуль" нацелился на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, ближайшим летом мерсисайдский клуб намерен предложить 30-летнему хавбеку "красных дьяволов" подписать контракт сроком на три года.

Отметим, что действующее соглашение бельгийца с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до конца текущего сезона, поэтому перейти в "Ливерпуль" он сможет совершенно бесплатно.

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