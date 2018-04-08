"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Теги ливерпульманчестер юнайтедмаруан феллаини

"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Манчестер Юнайтед""Ливерпуль" нацелился на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, ближайшим летом мерсисайдский клуб намерен предложить 30-летнему хавбеку "красных дьяволов" подписать контракт сроком на три года.

Отметим, что действующее соглашение бельгийца с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до конца текущего сезона, поэтому перейти в "Ливерпуль" он сможет совершенно бесплатно.

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