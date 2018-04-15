"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Наполи"

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"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Наполи"

Хавбек "Наполи" Петр Зелински может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, в услугах 23-летнего игрока заинтересован "Ливерпуль".

В текущем сезоне Зелински провел 40 матчей, отметился 9 голами и 2 ассистами.

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