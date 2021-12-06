"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Наполи"

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"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Наполи"

Фото инстаграм Фабиана Руиса

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис заинтересовал "Ливерпуль", утверждает Fichajes.

По информации источника, "красные" рассматривают возможность покупки испанца следующим летом.

В свою очередь, 25-летний хавбек готов перейти в более статусный и амбициозный клуб.

В текущем сезоне Руис сыграл за "Наполи" 18 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.

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