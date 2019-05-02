"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Реала"

Хавбек "Реала" Каземиро попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает испанская пресса, мерсисайдцы оценивают 27-летнего бразильца в 50 миллионов евро. Соглашение игрока с клубом истекает летом 2021 года.

Каземиро выступает за "Реал" с 2012 года. В этом сезоне он провел 41 игру, в которых отметился четырьмя голами и одним ассистом.

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