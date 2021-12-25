"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Реала"

Фото инстаграм Эдуардо Камавинга

Полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга заинтересовал "Ливерпуль", утверждает Marca.

По сведениям издания, на подписании 19-летнего футболиста лично настаивает главный тренер "красных" Юрген Клопп.

Немецкий наставник считает, что француз способен многого достичь в АПЛ за счёт своих физических и ментальных характеристик.

Впрочем, "Реал" не собирается расставаться с перспективным хавбеком, который был куплен в августе за 31 миллион евро.

В текущем сезоне Камавинга сыграл за "сливочных" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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