"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Реала"
Фото инстаграм Эдуардо Камавинга
Полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга заинтересовал "Ливерпуль", утверждает Marca.
По сведениям издания, на подписании 19-летнего футболиста лично настаивает главный тренер "красных" Юрген Клопп.
Немецкий наставник считает, что француз способен многого достичь в АПЛ за счёт своих физических и ментальных характеристик.
Впрочем, "Реал" не собирается расставаться с перспективным хавбеком, который был куплен в августе за 31 миллион евро.
В текущем сезоне Камавинга сыграл за "сливочных" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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|Арсенал Лондон
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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