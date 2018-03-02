"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Саутгемптона"

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"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Саутгемптона"

Полузащитник "Саутгемптона" Марио Лемина стал трансферной целью "Ливерпуля", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, в приобретении 24-летнего габонца лично заинтересован главный тренер "красных" Юрген Клопп, которому нравится игра хавбека.

В этом сезоне Лемина сыграл за "Саутгемптон" 22 матча и забил 1 гол.

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