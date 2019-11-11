"Ливерпуль" нацелился на хавбека сборной Шотландии

"Ливерпуль" проявляет интерес к шотландскому полузащитнику "Борнмута" Райану Фрейзеру, сообщает talkSPORT.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Красные" могут включить в сделку Гарри Уилсона, который выступает за "Борнмут" на правах аренды.

25-летний Фрейзер является воспитанником "Абердина". В "Борнмут" он перешел в 2013 году. В нынешнем сезоне хавбек провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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