"Ливерпуль" нацелился на хавбека сборной Швейцарии

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"Ливерпуль" нацелился на хавбека сборной Швейцарии

"Ливерпуль" проявляет интерес к швейцарскому полузащитнику менхенгладбахской "Боруссии" Денису Закарии, сообщает Sky in Germany.

По сведениям издания, представители английского клуба провели встречу с агентом игрока и обсудили с ним возможный трансфер. Сумма трансфера может составить около 50 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Атлетико".

В нынешнем сезоне 22-летний Закария провел за "Боруссию" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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