"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Шальке"

"Ливерпуль" хочет купить полузащитника "Шальке" Макса Майера, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, скауты "красных" следят за выступлениями 21-летнего футболиста на молодёжном Евро-2017.

В минувшем сезоне Майер сыграл за "Шальке" 39 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.

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