"Ливерпуль" нацелился на игрока из Бундеслиги

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Хоффенхайма" Керему Демирбаю, сообщает Turkish Football.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает главный тренер "красных" Юрген Клопп, который ранее работал с ним в дортмундской "Боруссии".

В этом сезоне 25-летний Демирбай провел за "Хоффенхайм" 4 матча и отметился одной результативной передачей.

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