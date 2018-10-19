"Ливерпуль" нацелился на игрока из Бундеслиги

Теги ливерпульхоффенхаймкерим демирбай

"Ливерпуль" нацелился на игрока из Бундеслиги

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Хоффенхайма" Керему Демирбаю, сообщает Turkish Football.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает главный тренер "красных" Юрген Клопп, который ранее работал с ним в дортмундской "Боруссии".

В этом сезоне 25-летний Демирбай провел за "Хоффенхайм" 4 матча и отметился одной результативной передачей.

Не пропустите: "Ливерпуль" готов расстаться с нападающим. | http://soccernews.ru

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