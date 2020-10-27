"Ливерпуль" нацелился на исландского таланта

Теги ливерпульноррчепингтрансферыбергманн йоханнессон

"Ливерпуль" нацелился на исландского таланта

"Ливерпуля" проявляется интерес к исландскому полузащитнику "Норрчепинга" Бергманну Йоханнессону, сообщает Expressen.

По сведениям издания, представители английского клуба присутствовали на матче чемпионата Швеции "Норрчепинга" с АИКом (2:2) и следили за игрой молодого футболиста. Также хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса".

17-летний Йоханнессон выступает за "Норрчепинг" с 2019 года. Всего он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 10 результативных передач.

Не пропустите: "Ливерпуль" переедет на новую тренировочную базу (фотоподборка). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче с "Боруссией"

Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче с "Боруссией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов