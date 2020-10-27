"Ливерпуль" нацелился на исландского таланта

"Ливерпуля" проявляется интерес к исландскому полузащитнику "Норрчепинга" Бергманну Йоханнессону, сообщает Expressen.

По сведениям издания, представители английского клуба присутствовали на матче чемпионата Швеции "Норрчепинга" с АИКом (2:2) и следили за игрой молодого футболиста. Также хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса".

17-летний Йоханнессон выступает за "Норрчепинг" с 2019 года. Всего он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 10 результативных передач.

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