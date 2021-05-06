"Ливерпуль" нацелился на капитана "Ромы"

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"Ливерпуль" нацелился на капитана "Ромы"

Фото твиттер Лиги Европы

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ, сообщает Mirror.

По сведениям издания, купить 24-летнего футболиста хочет "Ливерпуль", который видит в нём замену для Джорджиньо Вейналдума.

В контракте итальянского хавбека есть пункт о сумме отступных в размере 29 миллионов евро.

Пеллегрини - капитан "Ромы". В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах.

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