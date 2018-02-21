"Ливерпуль" нацелился на ключевого игрока "Реала"

Английский "Ливерпуль" нацелился на голкипера мадридского "Реала" Кейлора Наваса, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

По сведениям источника, "красные" планируют предпринять попытки подписать 31-летнего вратаря "сливочных" уже ближайшим летом. За него они будут готовы предложить 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Навас пропустил 30 мячей в 27 матчах за "Реал".

Напомним, скауты "Ливерпуля" посетили матч "Бавария" - "Бешикташ". | soccernews.ru