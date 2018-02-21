"Ливерпуль" нацелился на ключевого игрока "Реала"

Теги ливерпульреал мадридкейлор навас

"Ливерпуль" нацелился на ключевого игрока "Реала"Английский "Ливерпуль" нацелился на голкипера мадридского "Реала" Кейлора Наваса, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

По сведениям источника, "красные" планируют предпринять попытки подписать 31-летнего вратаря "сливочных" уже ближайшим летом. За него они будут готовы предложить 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Навас пропустил 30 мячей в 27 матчах за "Реал".

Напомним, скауты "Ливерпуля" посетили матч "Бавария" - "Бешикташ". | soccernews.ru

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