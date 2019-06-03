"Ливерпуль" нацелился на Крузе

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"Ливерпуль" нацелился на Крузе

"Ливерпуль" раздумывает над возможным подписанием нападающего "Вердера" Макса Крузе.

По сведениям Express, мерсисайдцы хотят воспользоваться тем, что у 31-летнего игрока 1 июля истекает соглашение с клубом. Таким образом, он может достаться "Ливерпулю" свободным агентом.

Отмечается, что в услугах Крузе также заинтересованы "Бавария", "Рома" и "Фенербахче".

В минувшем сезоне Крузе провел 36 матчей и забил 12 голов.

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