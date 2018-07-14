"Ливерпуль" нацелился на лидера "Кристал Пэлас"

Теги ливерпулькристал пэласуилфрид заа

"Ливерпуль" нацелился на лидера "Кристал Пэлас"

"Ливерпуль" продолжает работу на трансферном рынке.

Как сообщает Goal.com, мерсисайдцы намерены подписать вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа.

Отмечается, что ориентировочная стоимость ивуарийца составляет 56 миллионов евро.

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