"Ливерпуль" нацелился на лидера "Ювентуса"

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"Ливерпуль" нацелился на лидера "Ювентуса"

"Ливерпуль" хочет купить аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб надеется воспользоваться тем, что "Юве" необходимы большие средства на приобретение форварда "Реала" Криштиану Роналду. К тому же, с этим переходом лидерские позиции Дибалы в туринском клубе окажутся под угрозой.

В минувшем сезоне 24-летний Дибали провел за "Ювентус" 46 матчей и забил 26 голов.

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