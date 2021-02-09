"Ливерпуль" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Португалии

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"Ливерпуль" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Португалии

Правый вингер лиссабонского "Спортинга" Педру Гонсалвеш может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Mirror, усилить свою атаку 22-летним футболистом хочет "Ливерпуль".

"Красные" уже контактировали с португальцем в январе и намерены вернуться к его кандидатуре летом.

Гонсалвеш является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата Португалии с 14 голами в 15 матчах.

Рыночная стоимость флангового нападающего "львов" оценивается в 15 миллионов евро.

Не пропустите: Клопп обратился к болельщикам "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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